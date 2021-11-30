В Кузбассе 25% дорог регионального и межмуниципального значения вошли в опорную сеть РФ

КЕМЕРОВО, 30 ноября. /ТАСС/. Кузбасс добился включения более 25% дорог регионального и межмуниципального значения общей протяженностью свыше 1,4 тыс. км в опорную сеть автомобильных дорог РФ, что позволит региону привлекать на развитие этих дорожных объектов дополнительное федеральное финансирование. Об этом ТАСС сообщил во вторник министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеровской области Олег Ивлев.

"В опорную сеть РФ от нашего региона включили 1 412,7 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Протяженность опорной сети РФ от Кузбасса составила более 25% от общей протяженности автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. Для сравнения - опорная сеть РФ большинства регионов не превышает 10% от общей протяженности автомобильных дорог", - сообщил министр в ответ на запрос ТАСС.

В общей сложности в опорную сеть РФ вошли 36 участков кузбасских дорог. Самый протяженный из них - скоростная магистраль между Кемерово и Новокузнецком, которая соединяет север и юг Кемеровской области. Кроме того, в опорную сеть включена дорога, связывающая регион с Томской областью, два участка трассы в сторону Новосибирской области, еще два - в направлении Алтайского края, а также дороги к двум аэропортам Кузбасса и участки трасс между крупными населенными пунктами с интенсивным автомобильным трафиком. Все они имеют важное значение для обеспечения транспортной доступности в регионе.

Власти региона уже утвердили программу дорожной деятельности Кузбасса до 2024 года, ключевым приоритетом которой является развитие и приведение в нормативное состояние участков из опорной сети автомобильных дорог РФ. За два ближайших года протяженность находящихся в нормативном состоянии магистралей планируется увеличить вдвое.

"На сегодня нормативное состояние опорной сети автомобильных дорог РФ в Кузбассе составляет 44%. К 2024 году планируется значение нормативного состояния опорной сети в регионе увеличить до 85%", - пояснил Ивлев.

В этом году благодаря федеральной поддержке в Кемеровской области уже отремонтированы протяженные участки автомагистралей "Кемерово - Анжеро-Судженск" и "Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий - Кемерово - Юрга". Также дополнительное финансирование позволило увеличить объем работ и отремонтировать почти 17 км автомобильной дороги "Кузедеево - Мундыбаш - Таштагол", что отразится на безопасности гостей горнолыжного курорта "Шерегеш". Все эти объекты входят в опорную дорожную сеть.

Дороги для туризма

Ожидается, что в ближайшее время опорная автомобильная сеть может быть расширена за счет включения в нее дорог, ведущих к туристическим объектам. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил Росавтодору совместно с Ростуризмом подготовить пятилетний план по всем дорожно-туристическим объектам в стране. Для Кузбасса данная инициатива сможет стать дополнительным импульсом для развития круглогодичного туризма на всей территории региона.

Региональные власти полагают, что в опорную дорожную сеть в первую очередь могут быть включены шесть автомобильных туристических направлений. В их числе дороги на юге региона от туристического центра "Шерегеш" к шорским поселка Усть-Анзас и Усть-Кабырза. Сейчас они отсыпаны гравием. Комфортная транспортная доступность поселков даст возможность привлечь больше туристов в летний период. Вблизи поселков расположены музей ГУЛАГа, шорский музей, деревня миссионеров, возможна организация сплавов по горным рекам.

Больше возможностей для туризма даст развитие транспортной сети и на северо-востоке Кузбасса, где сейчас работают горнолыжный курорт "Горная Саланга" и расположено самое большое озеро региона Берчикуль с лечебными грязями.

"Автомобильной дороге от поселка Тисуль до поселка Большой Берчикуль необходимо асфальтобетонное покрытие. Это позволит сформировать ключевую транспортную инфраструктуру, чтобы объединить разрозненные виды туристических услуг под одной идеологией экологического и оздоровительного туризма с перспективой организации Северного бальнеологического хаба Кузбасса, тем самым поток туристов увеличится до 100 тыс. посещений в год к 2024 году", - пояснили ТАСС в министерстве туризма и молодежной политики региона.

Также претендовать на включение в опорную сеть могут и туристические автомобильные маршруты, соединяющие Кузбасс с Алтайским краем и Хакасией, что позволит обеспечить транспортную доступность популярных туристических мест сразу в трех регионах. Кроме того, необходимо реконструировать дорогу от кузбасского города Таштагола до села Турочак в Республике Алтай, чтобы увеличить взаимный турпоток. "Сейчас около 100 км дороги от спортивно-туристического комплекса Шерегеш до Телецкого озера - в гравийном исполнении, что препятствует развитию межрегионального взаимодействия в данном направлении", - сообщили в министерстве.

Опорная сеть автомобильных дорог РФ сформирована Минтрансом России и Федеральным дорожным агентством совместно с субъектами страны. Ключевые цели - повышение транспортной связанности территорий, обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения, а также достижение национальных целей развития страны на период до 2035 года.