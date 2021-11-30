Свыше 4,5 тыс. грузовиков скопилось в очередях на выезд из Белоруссии в страны ЕС

МИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Более 4,5 тыс. большегрузных автомобилей скопилось на границе в белорусских пунктах пропуска, ожидая выезда в Латвию, Литву и Польшу. Такие данные опубликовал во вторник Государственный пограничный комитет (ГПК) в своем телеграм-канале.

"Количество грузовиков, ожидающих въезда в ЕС перед белорусскими пунктами пропуска, продолжает расти. За прошедшие сутки только два из девяти европейских пункта пропуска на границе с Беларусью выполнили договоренности по оформлению грузового транспорта", - отметили в погранкомитете.

По данным ведомства, самым загруженным остается литовское направление. Своей очереди выехать в Литву сейчас ожидают 2 450 фур. Как пояснили в ГПК, например, через пункт пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - КПП "Каменный Лог") в ЕС проследовало всего 249 фур, что вдвое меньше пропускной способности этого погранперехода. "Несмотря на то, что через латвийские погранпереходы за минувшие сутки транспорт въезжал в ЕС без задержек, на данном направлении сохраняется скопление фур", - отметили в погранведомстве. Там уточнили, что в очередях на выезд в Латвию стоит 906 большегрузов.

В пунктах пропуска на польском направлении скопилось 1 200 грузовиков. В ГПК напомнили, что в связи с закрытием пункта "Кузница Белостокская" польская сторона существенно снизила пропускную способность на всем направлении.

В Госпогранкомитете также уточнили, что белорусская сторона оформляет грузовой транспорт без задержек, о чем свидетельствует отсутствие очередей на въезд в Белоруссию.