УАЗ поставит первую коммерческую партию автомобилей в Анголу в 2022 году

МОСКВА, 30 ноября./ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) возобновляет поставки автомобилей в Анголу после 18-летнего перерыва, сообщается в пресс-релизе производителя. Поставка первой коммерческой партии запланирована на 2022 год.

"По оценке представителей африканской стороны, на начальном этапе емкость рынка в количественном выражении составит несколько сотен машин ежегодно. Поставка коммерческой партии автомобилей запланирована на 2022 год", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что в перспективе на рынке Анголы будет представлен весь модельный ряд ульяновской марки. "Ангола, как один из крупнейших рынков на материке, в настоящее время переживает динамичное развитие. И мы возвращаемся в страну, где фактически отсутствовали с 2003 года, с новыми продуктами, способными реализовать свой потенциал в жестких африканских условиях", - заявил руководитель департамента экспортных продаж УАЗа Алексей Заболотнов.

Он также добавил, что стратегия экспортного развития УАЗа предусматривает дальнейшую экспансию на африканский континент. "Для стран с левосторонним движением подразделение "Соллерс Инжиниринг" готовит конструктивные изменения моделей линейки УАЗ для соответствующего расположения руля", - отметил Заболотнов.