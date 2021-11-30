Россия в ноябре нарастила добычу нефти на 0,3%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти и газового конденсата в России с 1 по 30 ноября 2021 года составила 1,485 млн тонн, увеличившись на 0,3% по сравнению с октябрем, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,481 млн тонн. Это следует из оперативных данных Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК, с которыми ознакомился ТАСС.

Россия сокращает добычу в рамках соглашения ОПЕК+. Но с января может наращивать производство в рамках плавного ослабления ограничений. Так, в январе договоренности позволяли РФ увеличить добычу нефти на 125 тыс. баррелей в сутки (б/с), в феврале - апреле - еще на 130 тыс. б/с в месяц, в мае - июле - еще на 38 тыс. б/с в месяц. В августе - ноябре Россия наращивает добычу на 100 тыс. б/с в месяц согласно договоренностям в ОПЕК+. Такие же темпы прироста сохранятся и в декабре 2021 года.

Всего с начала января Россия увеличила добычу нефти почти на 8,3%, когда среднесуточная добыча нефти составляла 1,371 млн тонн. В октябре, по условиям сделки, Россия должна была добывать не более 9,8 млн б/с, в ноябре - не более 9,913 млн б/с (газовый конденсат не учтен).

Если перевести российскую статистику по добыче нефти из тонн в баррели по коэффициенту, принятому для российской нефти Urals - 7,33, то среднесуточная добыча нефтяного сырья в России в ноябре составила 10,89 млн баррелей против 10,05 млн баррелей в декабре 2020 года с учетом газового конденсата. Россия в среднем добывает 800-850 тыс. б/с газового конденсата в месяц.