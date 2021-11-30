В ВТБ заявили, что устойчивое развитие выходит на первый план экономической повестки

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Факторы устойчивого развития выходят на первый план политической и экономической повестки сегодняшнего дня, заявил первый заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Юрий Соловьев, выступая на макроэкономической сессии "Новая экономическая политика: климатическая и технологическая трансформация" в рамках форума "Россия зовет!".

"Мы живем и работаем в новой реальности. Эта реальность находится под влиянием нескольких глобальных факторов. Прежде всего, я хотел бы отметить резкое ускорение технологической трансформации, переход торговли в онлайн, появление новых цифровых валют. Мы работаем и учимся в удаленном режиме. Факторы устойчивого развития выходят на первый план политической и экономической повестки сегодняшнего дня", - сказал он.

Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.