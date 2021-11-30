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Минпромторг не ждет решения мировых проблем дефицита автокомпонентов в 2022 году

Министерство воспринимает проблему дефицита как шанс для российских производителей перейти на отечественные решения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Проблема мирового дефицита автокомпонентов вряд ли будет полностью решена в следующем году, однако ситуация может стабилизироваться, заявил журналистам замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"Наш прогноз, что, наверное, в следующем году целиком эти проблемы решены в мире не будут. Но вместе с тем <...> мне кажется, в течение следующего года ситуация должна стабилизироваться", - сказал он.

По словам Шпака, министерство воспринимает проблему дефицита как шанс для российских производителей перейти на отечественные решения. "Для нас это шанс, многие производители, которые работают у нас в стране, столкнувшись с дефицитом с точки зрения дефицита автоэлектроники, задумываются, начинают делать шаги по локализации соответствующих решений автомобильной электроники в нашей стране", - отметил он.

При этом Шпак добавил, что некоторые производители автокомпонентов РФ уже ведут переговоры с зарубежными автоконцернами. В частности, одна из российских компаний обсуждает возможность использования своих разработок с Hyundai Motors. "Они (разработки, - прим. ТАСС) коллег корейских заинтересовали, сейчас компании находятся в стадии переговоров. Я надеюсь, что со временем это конкурентное решение появится в платформах этого самого крупного автоконцерна",- уточнил он.

В последнее время мировые автопроизводители испытывают проблемы из-за дефицита на рынке полупроводников и других автокомпонентов. Российский "Автоваз" неоднократно за последние месяцы приостанавливал производство из-за проблем с поставками электронных компонентов. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в ходе Восточного экономического форума сообщал, что министерство не исключает дальнейших остановок автозаводов в РФ из-за дефицита компонентов.

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