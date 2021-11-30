"Россети" увеличили мощность одной из старейших подстанций Подмосковья на 40%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Компания "Россети Московский регион" (входит в группу "Россети") завершила реконструкцию подстанции "Лобня", в результате чего мощность объекта возросла на 40%, до 32 МВА, говорится в сообщении группы.

В ходе модернизации на подстанции было установлено два силовых трансформатора мощностью 16 МВА каждый, построено комплектное распределительное устройство, на котором установлено современное оборудование с повышенными характеристиками эксплуатационной безопасности, а также внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты и автоматизированные системы управления.

Стоимость работ составила около 280 млн рублей. В компании уточнили, что необходимость работ обусловлена развитием городского округа, где проживают более 60 тыс. человек, расположены колледж "Подмосковье", Лобненский завод фарфора, а также Долгопрудненский завод медицинский изделий.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности компании охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.