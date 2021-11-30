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Инвестиционный форум "Россия зовет!"

Топ-менеджер ВТБ заявил, что рынок корпоративных облигаций России превысил 17 трлн рублей

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев уточнил, что показатель вырос в 2021 году на 16%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рынок корпоративных облигаций России развивается достаточно динамично, он показал рост на 16% в этом году, превысив 17 трлн рублей. Об этом на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

"Рынок внутренних корпоративных облигаций растет темпами гораздо быстрее, чем, например, рос ВВП или инфляция. Он вырос в этом году на 16%, превысил 17 трлн рублей", - сказал Соловьев, подчеркнув, что рынок достаточно динамично развивается.

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ Капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.

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РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!"
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