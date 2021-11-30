Топ-менеджер ВТБ заявил, что рынок корпоративных облигаций России превысил 17 трлн рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Рынок корпоративных облигаций России развивается достаточно динамично, он показал рост на 16% в этом году, превысив 17 трлн рублей. Об этом на инвестиционном форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!" заявил первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Юрий Соловьев.

"Рынок внутренних корпоративных облигаций растет темпами гораздо быстрее, чем, например, рос ВВП или инфляция. Он вырос в этом году на 16%, превысил 17 трлн рублей", - сказал Соловьев, подчеркнув, что рынок достаточно динамично развивается.

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ Капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.