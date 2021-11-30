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Инвестиционный форум "Россия зовет!"
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Решетников заявил, что ужесточение цели по инфляции может повредить росту экономики РФ

По словам главы Минэкономразвития, для этого придется ужесточать денежно-кредитную политику

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Ужесточение целевых показателей по инфляции потребует ужесточения денежно-кредитной политики и может негативно сказаться на росте российской экономики, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в рамках пленарной сессии инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"В условиях, когда мы и дальше будем находиться под таким давлением внешних рынков с точки зрения импорта инфляции, конечно, сейчас ужесточение таргета, с моей точки зрения, скорее приведет к тому, что дополнительно придется ужесточать денежно-кредитную политику, и мы, скорее, в жертву принесем экономический рост, нежели добьемся какого-то долгосрочного развития".

Министр подчеркнул, что сегодня необходимо исходить из того, что текущий мировой инфляционный тренд является, как минимум, среднесрочным.

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.

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