Белградский метрополитен достроят через шесть лет

БЕЛГРАД, 30 ноября. /ТАСС/. Строительство Белградского метрополитена будет завершено через шесть лет. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич во время осмотра первого строительного участка подземки.

"Представляете, мы об этом говорим ровно 53 года. Ровно 53 года все политики лгали нам об этом, и спустя 53 года мы начинаем строительство этого объекта. И вы знаете, что через шесть лет это будет построено", - сказал Вучич.

Строительство депо и инфраструктурных объектов первой линии Белградского метрополитена стартовало в районе Макишко-поле (12 км от центра Белграда) 22 ноября. Работы проводятся на площади 72 га.

Проект строительства Белградского метрополитена откладывался более 50 лет. Ранее сообщалось, что стоимость строительства первых двух линий составит €4,6 млрд. Сербские власти приняли решение, что метро в столице будет строить французская компания Alstom во взаимодействии с PowerСhina.

До 2025 года в Сербии планируется направить €14 млрд на реализацию национальной программы инфраструктурного развития, 3,5 млрд из них пойдут на развитие железнодорожной инфраструктуры

Ожидается, что Белградское метро заработает на полную мощность к 2028 году.