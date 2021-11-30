{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Инвестиционный форум "Россия зовет!"
Обновлено 

ЦБ пока продолжает работу по выяснению интереса инвесторов к покупке банка "Открытие"

В перспективе как вариант рассматривается выход на IPO, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк России пока продолжает работу по выяснению интереса стратегических инвесторов к покупке банка "Открытие", сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ капитал".

"Мы продолжаем работу по выяснению интереса потенциальных стратегических инвесторов. На первом этапе это была, скорее, их инициатива, сейчас мы договорились с инвестконсультантами, которые сами проводят работу с инвесторами. Тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, но точно так же мы, как перспективную, рассматриваем выход на IPO. Сроки будут зависеть от того, как пройдет изучение более широкого круга стратегических инвесторов", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Теги
РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!"Набиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Ситуация с ценами на бензин в России
Цена Аи-95 на бирже опустилась ниже 50 тыс. рублей за тонну впервые с декабря 2020 года
Стоимость бензина марки "Регуляр-92" оказалась ниже уровня в 49 тыс. рублей за тонну также впервые с 24 декабря 2020 года
Читать полностью