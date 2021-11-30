ЦБ пока продолжает работу по выяснению интереса инвесторов к покупке банка "Открытие"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Банк России пока продолжает работу по выяснению интереса стратегических инвесторов к покупке банка "Открытие", сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ капитал".

"Мы продолжаем работу по выяснению интереса потенциальных стратегических инвесторов. На первом этапе это была, скорее, их инициатива, сейчас мы договорились с инвестконсультантами, которые сами проводят работу с инвесторами. Тема со стратегическим инвестором пока не закрыта, но точно так же мы, как перспективную, рассматриваем выход на IPO. Сроки будут зависеть от того, как пройдет изучение более широкого круга стратегических инвесторов", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.