Набиуллина спрогнозировала замедление роста прибыли российских банков в 2022 году

МОСКВА, 30 ноябюря. /ТАСС/. Прибыль российского банковского сектора в 2022 году будет расти, скорее всего, медленнее, чем в этом году, сообщила журналистам глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в кулуарах форума "Россия зовет!", организованного "ВТБ Капиталом".

"Прибыль [банков] сейчас высокая, это еще один источник капитала и наращивания кредитования. Что будет дальше с прибылью - будет зависеть от масштабов объемов деятельности, кредитования. Дальше динамика будет чуть-чуть медленнее, так как мы переходим от восстановительных темпов роста к более постоянным. Такого темпа роста [как в 2021 году], вероятно, не будет, но прибыльность будет адекватной", - сказала она.

По данным ЦБ, прибыль российских банков за январь - октябрь 2021 года достигла рекордных 2,1 трлн рублей. Регулятор ожидает, что к концу года этот показатель может дойти до 2,5 трлн рублей.

Инвестиционный форум "Россия зовет!" проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.