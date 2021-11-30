Силуанов заявил, что сейчас идет перезагрузка "Роснано"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава Минфина РФ Антон Силуанов уверен, что "Роснано" при переговорах с кредиторами по необеспеченным госгарантиями обязательствам достигнет компромиссов, которые устроят все стороны. Об этом министр заявил журналистам в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Ведутся определенные переговоры с кредиторами. Уверен, будут компромиссы, устраивающие все стороны", - сказал он, отвечая на вопрос о судьбе обязательств компании, которые не были обеспечены госгарантиями. Министр также подчеркнул, что компания работает под контролем правительства России.

"Роснано" осуществляет реструктуризацию той работы, которая проводилась в последнее время. Как мы уже и говорили, те обязательства, которые обеспечены государственными гарантиями, они будут выполняться. "Роснано" сейчас ведет переговоры с кредиторами. <…> Во всяком случае, мы полностью ведем мониторинг и контроль за работой этой компанией, работа компании под контролем правительства", - пояснил он.

О ситуации с "Роснано"

19 ноября Московская биржа неожиданно без объяснения причин приостановила торги всеми девятью выпусками облигаций "Роснано". Позже площадка объяснила, что это было сделано по предписанию Банка России.

Вскоре после приостановки торгов "Роснано" сообщило, что встретилось со своими кредиторами и крупными держателями облигаций компании, обсуждались возможные сценарии реструктуризации задолженности. Было заявлено, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок, при этом "Роснано" надеется избежать наиболее негативных сценариев.

Банк России позднее объяснил, что приостанавливал торги облигациями "Роснано" на Московской бирже, получив информацию об обсуждении с узким кругом кредиторов сценариев реструктуризации долга компании, чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли.