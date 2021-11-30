Грузия, Молдавия и Украина подтвердили, что хотят доступа к экономическому пространству ЕС

ТБИЛИСИ, 30 ноября. /ТАСС/. Премьер-министры Грузии Ираклий Гарибашвили, Молдавии Наталья Гаврилица и Украины Денис Шмыгаль на встрече в Брюсселе в рамках "Ассоциированного трио" выразили заинтересованность в получении доступа к единому экономическому пространству ЕС. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе грузинского правительства.

"Премьер-министры "Ассоциированного трио" отметили, что желают получить доступ к единому экономическому пространству Евросоюза и выступают за максимальную активизацию секторального сотрудничества, чтобы обеспечить физическую интеграцию ассоциированных стран в ЕС", - говорится в сообщении.

По информации грузинского кабмина, глава правительства страны на встрече с коллегами отметил, что для республики приоритетным направлением является налаживание транспортных и коммуникационных связей с ЕС. По его словам, в декларации, которая будет принята по итогам саммита "Восточного партнерства", который пройдет 15 декабря, должны быть отражены европейский выбор и стремление Грузии присоединиться к содружеству, а также поддержка территориальной целостности и суверенитета.

Премьеры Грузии, Украины и Молдавии во вторник отправились в Брюссель для проведения встречи в рамках "Ассоциированного трио", чтобы выработать скоординированную позицию к саммиту "Восточного партнерства". Визит продлится до 1 декабря.

Украина, Грузия и Молдавия 17 мая в Киеве подписали меморандум о создании "Ассоциированного трио", чтобы выразить решимость и твердое желание стать членами Евросоюза. На конференции "Европейский путь Грузии" в Батуми 19 июля президент республики Саломе Зурабишвили, главы Молдавии и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский подписали декларацию о стремлении трех государств вступить в ЕС.

"Восточное партнерство" - совместная инициатива ЕС и шести партнеров: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. В июне 2021 года Минск заявил о приостановке своего участия в ней в связи с введенными Евросоюзом в отношении него ограничительными мерами и заморозкой реализации европейских программ, направленных на развитие сотрудничества с республикой.