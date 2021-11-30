Советник президента Молдавии вошел в совет российско-молдавского "Молдовагаза"

КИШИНЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Советник президента Молдавии Вячеслав Негруца включен в состав наблюдательного совета российско-молдавского АО "Молдовагаз" на внеочередном собрании акционеров, сообщила во вторник пресс-служба газораспределительного предприятия.

От российского концерна "Газпром" в совет входят заместитель председателя правления "Газпрома", генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова, член правления и глава департамента "Газпрома" Сергей Кузнец, глава департамента "Газпрома" Дмитрий Хандога, руководитель управления "Газпрома" Кирилл Нейумин.

Правительство Молдавии в наблюдательном совете представляет Негруца и госсекретарь министерства инфраструктуры и регионального развития Константин Боросан. Кроме этого, генерального секретаря министерства финансов Дину Рошку избрали на пост члена ревизионной комиссии.

Ранее президент Молдавии Майя Санду высказалась за проведение финансового аудита в российско-молдавском газораспределительном предприятии из-за подозрений в злоупотреблениях. Она не исключила, что для проведения проверки потребуются поправки в законы.

Это заявление прозвучало в контексте аудита задолженности "Молдовагаза" перед "Газпромом". По данным российской стороны, долг за газ, потребленный правобережной частью Молдавии, составляет свыше $700 млн. В новом контракте с "Газпромом" молдавская сторона согласилась погасить его только после пересчета.

Крупнейшим акционером "Молдовагаз" является "Газпром", контролирующий 50% акций, еще 35,3% принадлежит правительству Молдавии, а 13,44% - Приднестровью. Свои акции непризнанная республика передала в управление "Газпрому".