Власти Липецкой области увеличат зарплату всем категориям бюджетников на 6% с Нового года

ЛИПЕЦК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Липецкой области увеличат зарплату всем категориям бюджетников региона на 6% с 1 января 2022 года. Об этом сообщил во вторник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Предполагается индексация должностных окладов всех категорий бюджетников на 6% с 1 января 2022 года, что приведет к росту на соответствующий процент их заработной платы", - сказал Артамонов. По его словам, соответствующие изменения предлагается внести в областной закон об оплате труда работников областных государственных учреждений. "Улучшение благосостояния и повышение качества жизни населения региона - приоритетные задачи, над которыми областная власть работает постоянно, и рост зарплаты является одним из важнейших аспектов в данном направлении", - продолжил Артамонов.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что на повышение с 1 января 2022 года заработной платы планируется выделение более 2 млрд рублей. "Вносимые в закон изменения будут рассмотрены на сессии областного Совета депутатов в декабре", - заметили в пресс-службе.