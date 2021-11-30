"Газпром нефть" в аэропорту Бишкека начала заправлять самолеты топливом JET A-1

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Оператор авиатопливного бизнеса "Газпром нефти" - "Газпромнефть-Аэро" - начал заправлять самолеты в аэропорту Бишкека (Киргизия) авиационным топливом JET A-1, сообщает компания. Эта марка топлива используется за рубежом, в России же в основном производят керосин стандарта ТС-1 для отечественных и иностранных самолетов.

"Переход на JET A-1 позволит создать дополнительное конкурентное преимущество аэропорта "Манас" по обслуживанию грузовых трансконтинентальных рейсов между Европой и Азией, где наблюдается высокий спрос на этот вид авиатоплива. Мы готовы к увеличению объема заправок "в крыло" JET A-1 в Бишкеке, для этого продолжим развитие инфраструктуры ТЗК в аэропорту "Манас", - заметил генеральный директор "Газпромнефть-Аэро" Владимир Егоров.

В компании уточнили, что до конца 2021 года в аэропорте "Манас" планируется реализовать свыше 15 тыс. тонн JET A-1. Его производство с апреля 2021 года осуществляет Омский НПЗ компании.

"Газпромнефть-Аэро" - дочернее предприятие компании "Газпром нефть", осуществляющее реализацию авиационного топлива и заправку воздушных судов "в крыло" в 321 аэропорте в 71 стране мира. Клиентами "Газпромнефть-Аэро" являются свыше 150 российских и иностранных авиакомпаний.