Путин: до 2024 года из ФНБ выделят 2,5 трлн рублей на инфраструктурные проекты

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Из Фонда национального благосостояния (ФНБ) до 2024 года включительно будет выделено 2,5 трлн рублей на возвратной основе на крупнейшие инфраструктурные проекты, заявил президент России Владимир Путин.

"Отмечу еще одно важное принципиально решение. До 2024 года включительно из Фонда национального благосостояния планируется выделить 2,5 трлн рублей. Этот ресурс будет вложен на возвратной основе в крупнейшие инвестиционные проекты, прежде всего, в области инфраструктуры и, конечно, позволит привлечь дополнительные частные инвестиции", - сказал Путин, выступая на пленарной сессии инвестфорума "Россия зовет!".