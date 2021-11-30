Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО за девять месяцев 2021 года удвоилась

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль Совкомбанка за девять месяцев 2021 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась в два раза и составила 41 млрд рублей, следует из сообщения банка.

"Благодаря успешной диверсификации бизнеса и эффективной интеграции приобретенных активов банку удалось удвоить чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - сообщает пресс-служба банка.

Отмечается, что чистые процентные доходы за девять месяцев 2021 года выросли на 41%, до 83 млрд рублей, а чистый комиссионный доход - на 32%, до 24 млрд рублей. Активы выросли на 29% и достигли 1,9 трлн рублей (1,6 трлн на 31 декабря 2020 года). Розничный нетто-кредитный портфель вырос на 56%, до 464 млрд. рублей (298 млрд на 31 декабря 2020 года), в основном за счет прироста портфелей карты "Халва", ипотеки и присоединения розничного портфеля банка "Восточный". Корпоративный нетто-кредитный портфель с начала года вырос на 72%, до 596 млрд рублей (347 млрд на 31 декабря 2020 года), за счет роста кредитования крупнейших корпораций.

Текущие счета и депозиты клиентов за девять месяцев выросли на 25%, до 1,249 млрд рублей. (999 млрд рублей на 31 декабря 2020 года).

В числе основных событий отчетного периода отмечено приобретение в апреле банка "Восточный" у его ключевых акционеров и завершение консолидации 100% акций к ноябрю 2021 года. В результате кредитный портфель (72 млрд после резервов по состоянию на 30 сентября 2021 года) и около 700 тыс. карточных клиентов банка "Восточный" перешли в Совкомбанк. Также в апреле 2021 года дочерняя компания группы "РТС-Тендер" закрыла сделку по приобретению 100% акций "Центра развития экономики" - российской компании, которая является оператором электронной торговой площадки B2B-Center.

В течение года банк совершил еще несколько сделок по покупке финансовых активов: было объявлено о покупке Национальной факторинговой корпорации (НФК) и УК "Восточный капитал" (переименована в УК "Совкомбанк Управление активами").

О банке

Совкомбанк - один из крупнейших частных российских банков, входит в перечень системно значимых кредитных организаций Банка России. В банке работает 22,6 тысяч сотрудников в 2629 офисах, расположенных в 1050 населенных пунктах в 78 субъектах РФ.