МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов для растущих предприятий. Об этом он сообщил во вторник, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".
"Важную роль в восстановлении российской экономики, в ее выходе на траекторию долгосрочного роста играет банковский сектор и фондовый рынок. Благодаря уверенному финансовому положению российские банки сегодня увеличивают кредитование реального сектора. Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для устойчиво растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал Путин.
При этом банки должны внимательно оценивать кредитное качество заемщиков, независимо от их формы собственности, добавил глава государства.