МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин призвал повышать доступность кредитных ресурсов для растущих предприятий. Об этом он сообщил во вторник, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

Что говорил Путин на форумах "Россия зовет!"

О кризисах, санкциях и рабочих местах. Что говорил Путин на форумах "Россия зовет!"

"Важную роль в восстановлении российской экономики, в ее выходе на траекторию долгосрочного роста играет банковский сектор и фондовый рынок. Благодаря уверенному финансовому положению российские банки сегодня увеличивают кредитование реального сектора. Важно и дальше повышать доступность кредитных ресурсов для устойчиво растущих предприятий и организаций, привлекающих средства на развитие производств, создание новых и хорошо оплачиваемых рабочих мест", - сказал Путин.

При этом банки должны внимательно оценивать кредитное качество заемщиков, независимо от их формы собственности, добавил глава государства.