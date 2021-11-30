Путин заявил, что российские фондовые индексы превысили допандемийный уровень

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российские фондовые индексы, опираясь на фундаментальные макроэкономические факторы, превысили допандемийный уровень. Об этом сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Опираясь на фундаментальные макроэкономические факторы, российские фондовые индексы превысили допандемийный уровень. Растут объемы размещения акций и облигаций отечественных компаний. Будем делать наши площадки более привлекательными, в том числе для зарубежных инвесторов", - сказал он.