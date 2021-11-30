Ямал будет претендовать на оставшиеся средства инфраструктурных кредитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) будут претендовать на распределение оставшихся средств инфраструктурных кредитов для строительства Северного широтного хода. Об этом сообщил во вторник в интервью "Российской газете" полпред президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что неизрасходованными остаются 16 млрд рублей инфраструктурных кредитов. Эти средства будут распределены среди регионов с высокими показателями привлечения денег на бюджетный бюджетных внебюджетных инвестиций.

"Ямал уже заявился с Северным широтным ходом с лимитом в 50 млрд рублей, второй волной будет претендовать на распределение остатка средств по конкурсу", - сказал он.

Якушев добавил, что все субъекты УрФО защитили свои проекты, в том числе за счет заранее подготовленных документов.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 млрд рублей. Прогнозируемый объем перевозок по СШХ составит 23,9 млн тонн грузов в год, основную часть будет составлять, в частности, транспортировка газового конденсата. Также проект позволит ускорить перевозки контейнерных грузов.