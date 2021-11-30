Путин отметил, что власти РФ не будут заниматься популизмом и печатать деньги

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Инвесторы заинтересованы в том, чтобы экономическая политика России была предсказуемой, а власти страны не занимались популизмом и не печатали деньги для решения сиюминутных задач. Таким мнением во вторник на пленарном заседании инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!" поделился президент РФ Владимир Путин.

"Для инвесторов, я думаю, очень важно понять, что мы не будем заниматься популизмом, не будем печатать деньги и вбрасывать их в экономику, добиваясь краткосрочных сиюминутных результатов, не заботясь о том, что будет завтра", - сказал Путин.

Путин хотел бы, чтобы иностранные инвестиции шли прежде всего в высокотехнологичные сферы.

Путин рассчитывает, что зарубежные инвесторы будут с доверием относиться к планам развития российской экономики и соинвестировать в различные проекты.

"Мы не забываем за решением текущих вопросов о вопросах стратегического развития. <…> Мы рассчитываем, что наши инвесторы оценят наши усилия и с доверием отнесутся к нашим планам, и будут вместе с нами соинвестировать так, как это делают наши друзья из Катара", - сказал он.

Путин отметил, что власти хотят обеспечить цифровую трансформацию экономики и привлечь необходимый объем инвестиций со стороны государства для развития инфраструктуры.