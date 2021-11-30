В НИУ ВШЭ заявили, что затраты организаций РФ на цифровизацию снизились на 8% в 2020 году

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Затраты организаций на цифровые технологии снизились в пандемию на 7,8%, в то время как расходы населения на использование цифровых технологий, напротив, выросли почти на 10%. Такие выводы содержатся в исследовании Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ, опубликованные во вторник.

"Внутренние затраты организаций на создание, распространение и использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг (включая затраты на исследования и разработки в области цифровых технологий) составили 2,3 трлн руб., или 2,1% ВВП. По сравнению с 2019 годом их объем в фактических ценах снизился на 7,8%, в то время как расходы населения на использование цифровых технологий и связанных с ними продуктов и услуг за этот период выросли на 9,7%, достигнув 1,8 трлн руб", - говорится в сообщении института.

Отмечается, что в 2020 году произошли значительные изменения в структуре валовых внутренних затрат на развитие цифровой экономики: доля организаций в их объеме сократилась с 59,9% в 2019 году до 55,7%, домашних хозяйств - выросла более чем на 4 процентных пункта (с 40,1 до 44,3%). В условиях ковидных ограничений, повлекших массовый переход на удаленный режим работы, как считают эксперты ВШЭ, население оплатило дополнительные затраты на товары и услуги, связанные с цифровыми технологиями.

Так, в структуре расходов населения на цифровые технологии основную долю занимает оплата услуг электросвязи. В 2020 году, согласно приведенным данным, на эти цели израсходовано порядка 1 трлн руб. (58% совокупного объема затрат домашних хозяйств на цифровые технологии). По сравнению с 2019 г. расходы на эти цели выросли на 6%. Значительно выше - почти на 30% - увеличились траты населения на приобретение вычислительной техники.

При этом выросло финансирование цифровизации в сферах государственного управления и социального обеспечения - рост в фактических ценах в 1,7 раза, высшего образования - в 1,6 раза и здравоохранения - в 1,3 раза.

"Пандемия почти не отразилась на темпах роста затрат на развитие цифровой экономики в 2020 году, но оказала существенное влияние на их структуру. Переход части работников на удаленный режим работы привел к увеличению затрат со стороны населения на цифровые товары и услуги и одновременно позволил компаниям "сэкономить" на цифровизации", - сказал заведующий отделом количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Юрий Дранев, слова которого приводятся в сообщении.