Резидент "Сколково" запустил тепловые карты для анализа посещаемости торговых объектов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Резидент "Сколково" (Группа ВЭБ.РФ), разработчик сервиса облачного видеонаблюдения и видеоaналитики Ivideon, запустил собственные тепловые карты, которые помогают определить самые популярные зоны в торговых точках и анализировать данные выкладки товаров для их оптимизации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба фонда.

"Тепловая карта позволяет проанализировать трафик в захватываемой зоне и отразить его с помощью цвета. При этом чем более интенсивное движение фиксирует камера, тем теплее отражаемый цвет, и наоборот. Таким образом, красным подсвечиваются самые посещаемые зоны, а голубым - места с минимальным трафиком", - говорится в сообщении.

Как пояснили в фонде, трейд-маркетологам торговых сетей тепловые карты позволяют производить контроль за выкладкой товаров и выявлять "холодные" зоны, где покупательская активность минимальна. Если такие участки обнаружены, ритейлер может провести на полке перестановку для повышения эффективности продаж.

Тепловые карты также позволяют отследить маршруты движения покупателей и найти самые популярные зоны в торговой точке. Эта информация необходима для планировки размещения торговых зон или дополнительных стоек. Собранная с помощью тепловых карт статистика также поможет равномерно распределить поток посетителей по торговому залу и разгрузить "перегретые" зоны магазина.

Наконец, инструмент применим для оценки привлекательности определенных позиций. Одним из преимуществ тепловых карт Ivideon является и то, что их можно подключить за считанные минуты в виде подписки всего на 1 месяц, тем самым быстро и бюджетно приступить к тестированию бизнес-гипотез.

"Сегодня тепловые карты - один из способов оптимизации бизнес-процессов. Этот инструмент мы заимствовали из арсенала веб-разработчиков, которые используют его для анализа поведения пользователей на сайте. Сегодня технология шагнула далеко за пределы интернет-пространства и встроилась в офлайн-процессы с помощью видеоаналитики. Анализировать информацию, представленную в виде тепловой карты, гораздо проще, чем массив числовых данных. Именно поэтому маркетологи и другие специалисты полагаются в своей работе на этот инструмент", - сказал исполнительный директор Ivideon Заур Абуталимов, слова которого приводятся в сообщении.