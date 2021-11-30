"Газпром нефть" поставит газ для электростанции в Курдистане мощностью 165 МВт

САРКАЛА /Ирак/, 30 ноября. /ТАСС/. "Газпром нефть" уже начала поставлять около 76% попутного нефтяного газа с проекта "Саркала" для энергоцентра в Иракском Курдистане мощностью в 165 МВт, который обеспечит электроэнергией несколько провинций региона. В дальнейшем этот процент будет увеличен до 100%, рассказал в интервью ТАСС генеральный директор "Газпромнефть Мидл Ист" Сергей Петров.

"На сегодня этот проект дает возможность полезно использовать около 76% попутного нефтяного газа месторождения для выработки электричества для местных жителей, следующий шаг - поставка всего объема газа на энергоцентр", - отметил он. После вывода на полную мощность энергоцентр производительностью 165 МВт будет снабжать электричеством несколько провинций автономии", - сказал он.

В 2021 году предприятие участвовало в проекте Министерства природных ресурсов по строительству газотранспортной системы, по которой попутный нефтяной газ Саркалы стал поставляться на созданный властями региональный энергоцентр.

За годы деятельности в регионе "Газпромнефть Мидл Ист" также модернизировала системы энергоснабжения нескольких деревень, поддерживает строительство школ, клиник, помогает региону в преодолении пандемии.

"Газпром нефть" реализует проект "Саркала" совместно с канадской WesternZagros Resources, которой принадлежит 40% и правительством Иракского Курдистана, владеющим 20% проекта. Доля российской компании составляет 40%. Годовая добыча "Газпромнефть Мидл Ист", которое ведет разработку месторождения Саркала, в 2020 году составила 1,2 млн тонн (9,3 млн баррелей) нефти. Запасы нефти актива превышают 93 млн тонн.