В ЮАР безработица достигла исторического максимума

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Уровень безработицы вырос в ЮАР в третьем квартале текущего года до 34,9%, достигнув исторического максимума с момента начала соответствующих подсчетов в 2008 году. Об этом сообщило во вторник Статистическое управление ЮАР на своем портале.

"С апреля по июнь национальная экономика потеряла 660 тыс. рабочих мест, что вызвано как сохраняющимися карантинными мерами по борьбе с коронавирусом, так и регулярными веерными отключениями электричества, - говорится в его докладе. - Сейчас в стране работу имеют 14,3 млн человек". По сравнению со вторым кварталом прирост безработных составил 0,5%.

Управление отметило, что количество безработных увеличилось за отчетный период на 183 тыс. человек и достигло 7,6 млн. При этом на 545 тыс. увеличилось число людей, которые уже не ищут рабочих мест и прекратили регистрироваться на бирже труда. С учетом данной категории граждан, безработица сейчас в ЮАР составляет 46,6%.