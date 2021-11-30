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Инвестиционный форум "Россия зовет!"

Костин заявил, что информационные вбросы негативно влияют на фондовый рынок России

Глава ВТБ отметил, что, например, на информационном вбросе про Украину рынок упал на 11%

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Информационные вбросы, например про якобы возможное "вторжение" России на украинскую территорию, негативно сказываются на российском фондовом рынке. Такое мнение озвучил глава банка ВТБ Андрей Костин в рамках пленарной сессии с участием президента России Владимира Путина на форуме "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

"К сожалению, такие информационные вбросы портят наш рынок. У нас рынок фондовый вырос в этом году больше чем на треть. Инвесторы, конечно, успешно вкладывали, но только на одном этом информационном вбросе про Украину на 11% рынок упал, только на этой так называемой новости", - сказал Костин.

В последнее время на Западе и на Украине все чаще звучат заявления о якобы возможном "вторжении" России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности, подчеркнув, что Россия ни для кого не представляет угрозу.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ Капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.

Теги
РоссияИнвестиционный форум "Россия зовет!"Костин, Андрей Леонидович
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