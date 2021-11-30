Производство овощей открытого грунта в 2022 году может вырасти до 5,8 млн тонн

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Объем производства овощей открытого грунта в РФ в 2022 году может составить 5,8 млн тонн против 5,5 млн тонн в 2021 году. Об этом говорится в материалах, которые представил директор департамента растениеводства Минсельхоза РФ Роман Некрасов на заседании в Совете Федерации.

Согласно презентации, в 2023 году в России может быть произведено 5,9 млн тонн овощей открытого грунта, в 2024 году - 6 млн тонн, в 2025 году - 6,3 млн тонн, в 2030 году - 6,5 млн тонн.

Производство картофеля в 2021 году может составить 6,7 млн тонн, в 2022 году - 7,2 млн тонн, в 2023 году - 7,4 млн тонн, в 2024 году - 7,6 млн тонн, в 2025 году - 7,8 млн тонн, в 2030 году - 8,2 млн тонн. Производство плодов и ягод в 2021 году может достичь 1,5 млн тонн, в 2022 году - 1,6 млн тонн, в 2023 году - 1,9 млн тонн, в 2024 году - 2,1 млн тонн, в 2025 году - 2,2 млн тонн, в 2030 году - 2,4 млн тонн.

Некрасов рассказал, что к настоящему времени в России собрано 6,7 млн тонн картофеля и более 5 млн тонн овощей открытого грунта, темпы уборки находятся на уровне 2020 года.

"Нам необходимо принять меры для того, чтобы выйти на доктрину продовольственной безопасности по обеспеченности указанными видами сельскохозяйственной продукции. Самая сложная ситуация у нас здесь по плодам и ягодам, где мы пока имеем только 42,4% обеспеченности при нормативе 60%. По картофелю и овощам мы, в принципе, не так далеко находимся от уровня доктрины и делаем все возможное, чтобы эти показатели были достигнуты в ближайшее время", - отметил он.