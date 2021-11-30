Совет при президенте обсудит вопросы развития индустрии детских товаров

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Вопросы развития индустрии детских товаров будут обсуждаться на очередном заседании Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей, которое пройдет в декабре. Об этом сообщила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Мы готовим в декабре заседание президентского Совета по вопросам защиты семьи и детства. Будем рассматривать важные вопросы о товарах для детей, о развитии индустрии детских товаров", - сказала спикер Совфеда в рамках "Открытого диалога" с министром промышленности и торговли РФ Дмитрием Мантуровым, который проходит в верхней палате парламента.

Она отметила, что сенаторы активно взаимодействуют с Минпромторгом по вопросам подготовки этого заседания.

"Надеюсь, что и это заседание пройдет с пользой, мы вместе договоримся о тех шагах, которые надо будет предпринимать", - сказала Матвиенко.