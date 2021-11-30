МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Выручка агрохолдинга "Степь" за 9 месяцев 2021 года выросла на 76,1% по сравнению с показателем за аналогичный период 2020 года и составила 39,3 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

"Объем консолидированной неаудированной выручки агрохолдинга за 9 месяцев 2021 года увеличился на 76,1%, до 39,3 млрд руб. по сравнению с 22,3 млрд руб. за 9 месяцев 2020 года", - отмечается в сообщении.

Показатель OIBDA вырос на 70,8%, до 8,4 млрд руб.

Объем консолидированной неаудированной выручки в третьем квартале 2021 года увеличился на 88%, до 27,7 млрд руб. по сравнению с 14,7 млрд руб. в третьем квартале 2020 года. Показатель OIBDA вырос в 2,3 раза, до 5,1 млрд руб. Как пояснили в компании, рост финансовых показателей был достигнут благодаря увеличению валового сбора, наращиванию объема реализации в сегменте "Агротрейдинг", развитию направления производства и дистрибуции фасованных сыров, молочной продукции и растительных альтернатив, а также увеличению валового надоя в сегменте "Молочное животноводство".

В текущем сезоне агрохолдинг "Степь" собрал рекордный урожай: валовой сбор по состоянию на конец сентября 2021 года составил 1,6 млн тонн, из которых около 1 млн тонн приходится на пшеницу. В 2021 году было запущено новое направление - трейдинг нишевыми культурами, которое позволило достичь высоких операционных показателей. В третьем квартале 2021 года агрохолдинг экспортировал рекордный объем гороха - 88 тыс. тонн и занял лидирующую позицию по экспорту этой культуры.

"Мы продолжаем развивать новые перспективные направления в ключевых сегментах бизнеса: растениеводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции, производство и дистрибуция фасованных сыров и растительных альтернатив. Мы также видим большой потенциал роста бизнеса за счет производства и экспорта нишевых культур, а также рассматриваем новые возможности по выходу во вторичные переделы, в частности в направлении производства продуктов на растительной основе", - приводятся в сообщении слова генерального директора "Степи" Андрея Недужко.

О компании

Агрохолдинг "Степь" - одна из крупнейших аграрных компаний России, ведет свою деятельность с 2014 года, объединяет ряд сельскохозяйственных предприятий и входит в состав группы АФК "Система". Агрохолдинг развивает бизнес по четырем ключевым направлениям: растениеводство, молочное животноводство, трейдинг сельскохозяйственной продукции и сахарный и бакалейный трейдинг. Активы расположены на Юге РФ в Краснодарском и Ставропольском краях и Ростовской области.