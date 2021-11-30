Костин заявил, что аудитория форума "Россия зовет!" выросла благодаря онлайн-формату

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Возможность участвовать в мероприятиях в формате онлайн позволила многократно увеличить аудиторию форума "Россия зовет!", сообщил президент - председатель правления банка ВТБ Андрей Костин на пленарной сессии форума с участием президента РФ Владимира Путина.

"Наш форум тринадцатый, но второй год проходит в режиме онлайн. И, вы знаете, что обнаружилось? Вот "нет худа без добра", говорит русская пословица. Если раньше мы собирали зал - 2,5 тыс. инвесторов, более тысячи приезжало из-за рубежа, то в прошлом году наш форум увидело 3 млн человек, из них 180 тыс. - это зарубежные участники, зарубежные зрители, которые с помощью интернета могли увидеть нашу сессию", - сказал Костин.

При этом он выразил уверенность, что вскоре можно будет вернуться к очному формату мероприятий. "Мы вернемся и к формату личному, но, конечно, мы все возможности, которые предоставляет нам интернет, будем сохранять для того, чтобы максимально широко охватывать аудиторию", - сказал глава ВТБ.

О форуме

Инвестиционный форум "Россия зовет!", организованный "ВТБ капитал", проводится с 2009 года. Традиционно в нем принимают участие представители органов власти РФ, крупнейших международных корпораций и ведущих российских компаний. Повестка форума охватывает наиболее актуальные вопросы глобальной экономики, финансов и деловых отраслей.