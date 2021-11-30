Власти Кабардино-Балкарии ожидают рост собственных доходов бюджета на 10% по итогам года

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии прогнозируют рост собственных доходов бюджета региона по итогам 2021 года на 10%, сообщил на пресс-конференции во вторник глава республики Казбек Коков.

"За десять месяцев 2021 года у нас свыше миллиарда увеличение собственных доходов, в 2020 году собственных доходов было 12 млрд руб., а сейчас уже 13 млрд руб., а по итогам года рост собственных доходов будет порядка 10%. Собственные доходы растут, а это значит решение самых главных, приоритетных задач, которые перед нами стоят, социальных обязательств. Зарплату платим вовремя, постарались увеличить на 10% в бюджетной сфере", - сказал он.

Глава региона также отметил, что республика отставала по обеспечению лекарствами льготников, однако финансирование на эти цели ежегодно увеличивается. "По лекарствам льготникам мы очень сильно отставали, и сегодня до 100% не дошли, но мы ежегодно увеличивали финансирование этого направления на 10-20%. Кроме того, что уже заложено с ростом на 2022 год, планируем еще увеличить.

Коков также подчеркнул, что есть качественные изменения по бюджетной обеспеченности на душу населения. Он выразил уверенность, что эта тенденция сохранится в 2022 году.

К собственным доходам бюджетов относятся: налоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с бюджетным законодательством РФ и законодательством о налогах и сборах; неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты в соответствии с законодательством РФ, законами субъектов РФ и муниципальными правовыми актами представительных органов муниципальных образований; доходы, полученные бюджетами в виде безвозмездных поступлений, за исключением субвенций.