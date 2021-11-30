Власти РФ могут следующим летом определиться с версиями авиадвигателя ПД-35

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Власти РФ могут летом 2022 года определиться с развитием проекта двигателя для широкофюзеляжных самолетов ПД-35, сейчас рассматриваются две его возможные версии, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, выступая в Совете Федерации.

"ПД-35 как НИОКР у нас реализовывается с 2018 года. С учетом того, что в следующем году мы должны получить газогенератор - демонстратор в Перми, будет принято решение окончательное по развилке. Имею в виду создание двух возможных версий - 24 тонны и 35 и более тонн - до 50", - сказал он.

По словам министра, решение по двигателю будет принято в зависимости от согласования Минобороны эскизного проекта в части транспортной авиации. "Мы просчитываем разные варианты, чтобы один или другой адаптировать под крыло", - добавил Мантуров. Он отметил также, что РФ рассчитывает, что двигатель будет использоваться в пассажирской авиации для широкофюзеляжного самолета.

"У нас есть базовый проект с китайцами СR929, и есть еще дополнительные разработки, по которым ведем сегодня ниокровскую работу. По проекту мы сможем с вами сделать срез летом будущего года", - заключил министр.

Ранее глава Ростеха Сергей Чемезов говорил, что двигатель ПД-35 для широкофюзеляжных самолетов будет готов к 2026 году. ПД-35 (перспективный двигатель тягой 35 тонн) - проект российского двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги (с тягой на взлете от 33 до 40 тонн). Общий объем инвестиций в проект ПД-35 составил 180 млрд рублей. Головной разработчик - "ОДК-Авиадвигатель", головной изготовитель - АО "ОДК - Пермские моторы" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию"). Предполагается, что двигатель будет устанавливаться на российско-китайский самолет CR929 и на Ил-96-400.