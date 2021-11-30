Центр тестирования совместимости российского ПО с техникой создадут на базе НИИ "Восход"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Минцифры РФ планирует создать на базе научно-исследовательского института "Восход" центр тестирования для подтверждения совместимости российского программного обеспечения (ПО) с отечественной вычислительной техникой. Об этом сообщил замглавы Минцифры Андрей Заренин на конференции "Технологическая независимость: возможности и ограничения".

"Такие, наверное, основные, но не исчерпывающие задачи центра тестирования мы планируем сделать на базе нашей подведомственной организации НИИ "Восход", это, прежде всего, подтверждение совместимости программного обеспечения и вычислительной техники за счет проведения тестирования", - сказал он.

Заренин отметил, что на основе тестирования планируется сформировать требования к разработчикам вычислительной техники. "В итоге центр тестирования, с моей точки зрения, должен стать одним из элементов саморегулирующего организма, который будет объединять производителя ПО и вычислительной техники", - добавил он, уточнив, что такой центр тестирования должен быть не один.

Требования для совместимости ПО

23 ноября глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что Минцифры и Минопромторг РФ обсуждают требование об обязательной совместимости российского программного обеспечения (ПО) из соответствующего реестра и российских процессоров.

Ранее газета м писала о том, что ознакомилась с протоколом состоявшегося совещания Минцифры с участниками рынка по вопросу обеспечения совместимости российского ПО с отечественным радиоэлектронным оборудованием. Из документа следует, что Минцифры совместно с Минпромторгом введет в перечень обязательных требований для включения в реестр радиоэлектроники необходимость совместимости с софтом, разработанным под процессоры на архитектуре x86 (Intel) и x64 (Intel и AMD).

Также, по данным газеты, Минцифры предложило ассоциациям разработчиков ПО и АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" (ЦКИКТ) подготовить таблицу совместимости отдельных классов отечественного софта с российским оборудованием и разработать дополнительные требования к ПО о совместимости для включения в реестр Минцифры.