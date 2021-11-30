Путин заявил, что экономическое сотрудничество РФ и Вьетнама развивается вопреки пандемии

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Вьетнама увеличился в 2020 и 2021 годах, несмотря на пандемию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком в Кремле.

"Надо сказать, что отношения наши развиваются в современных условиях. Несмотря на пандемию, в прошлом году все-таки товарооборот увеличился на 15 с лишним процентов. А в этом году за девять месяцев - на 16 с лишним процентов", - сказал российский лидер, открывая встречу.

Путин тепло поприветствовал своего визави, при встрече политики обнялись. Президент РФ отметил, что рад видеть Нгуен Суан Фука в России "в таком нормальном режиме", несмотря на то, что он вместе с вьетнамским коллегой принимает участие в различных онлайн-мероприятиях.

Глава российского государства добавил, что в 2021 году страны отметили юбилей декларации о стратегическом партнерстве. "Но отношения между Россией и Вьетнамом гораздо глубже, чем эти десятилетия, которые мы прожили в рамках этого меморандума. Мы помним об этом и, действительно, дорожим уровнем стратегического партнерства с Вьетнамом", - сказал он. Путин подчеркнул, что у его собеседника в России насыщенная программа. Отдельное внимание он акцентировал на том, что подготовлен целый набор важных документов в различных областях, в том числе в сферах экономики и гуманитарного взаимодействия.

Глава российского государства также отметил сотрудничество двух стран на международной арене. "У нас схожие позиции по очень многим международным проблемам. Работаем постоянно на площадке ООН, в региональных организациях. Вьетнам остается нашим надежным, верным другом и стратегическим партнером", - подытожил Путин.

Обращаясь к своему собеседнику, он также попросил передать привет генеральному секретарю компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгу. "Мы с ним тоже в контакте. Наше министерство иностранных дел тоже в контакте", - сказал президент РФ.