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Пандемия COVID-19
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Кабмин направил Фонду социального страхования свыше 53,5 млрд рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство России направило Фонду социального страхования (ФСС) свыше 53,5 млрд рублей для обеспечения устойчивости на фоне роста нагрузки из-за пандемии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

"Распространение коронавируса оказало серьезную нагрузку на Фонд социального страхования, выросли расходы на оплату больничных листов. Чтобы обеспечить его устойчивость, правительство направило бюджету фонда свыше 53,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПандемия COVID-19
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