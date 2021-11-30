Кабмин направил Фонду социального страхования свыше 53,5 млрд рублей

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство России направило Фонду социального страхования (ФСС) свыше 53,5 млрд рублей для обеспечения устойчивости на фоне роста нагрузки из-за пандемии. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с ковидом.

"Распространение коронавируса оказало серьезную нагрузку на Фонд социального страхования, выросли расходы на оплату больничных листов. Чтобы обеспечить его устойчивость, правительство направило бюджету фонда свыше 53,5 млрд рублей", - сказал Мишустин.