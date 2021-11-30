Миллер и президент Южной Осетии обсудили поставки газа в республику

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Южной Осетии Анатолий Бибилов обсудили сегодня поставки российского газа в республику, говорится в сообщении холдинга.

"Алексей Миллер и президент республики Южная Осетия Анатолий Бибилов обсудили ход и перспективы сотрудничества. В частности, речь шла о поставках газа в республику. Встреча состоялась сегодня в Санкт-Петербурге", - сказано в сообщении.

В августе 2009 года в целях обеспечения прямого газоснабжения Южной Осетии с территории России "Газпром" ввел в эксплуатацию магистральный газопровод "Дзуарикау - Цхинвал". Поставки газа в республику осуществляются по контракту с "Газпром экспортом".

В апреле 2010 года "Газпром" и правительство Южной Осетии подписали соглашение о сотрудничестве сроком до 2029 года.