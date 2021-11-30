Рада приняла закон об увеличении налогов

КИЕВ, 30 ноября. /ТАСС/. Верховная рада приняла законопроект об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей на Украине. За документ во вторник проголосовали 255 депутатов при 226 необходимых.

Изменения коснутся как юридических, так и физических лиц. Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, если его подпишет президент.

Среди нововведений - появление минимальной налоговой ставки на землю, которая составит 1,4 тыс. гривен (примерно $50) за 1 га в год. Также устанавливается 18% налог на доходы от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы (6,5 тыс. гривен). Доход, полученный от продажи в течение года второго объекта недвижимости отныне будет облагаться налогом по ставке 5%, третьего и последующих объектов недвижимости - 18%. Кроме того, устанавливается ограничение на выезд за рубеж руководителя юридического лица, имеющего задолженность по налогам.

Закон также увеличивает налог на добычу руды. По мнению экспертов, это может ударить по бизнесу предпринимателя и одного из богатейших людей страны Рината Ахметова, с которым вступил в конфликт президент Украины Владимир Зеленский.

По данным главы профильного комитета Даниила Гетманцева, введение в действие этого закона позволит собрать в 2022 год дополнительно 30 млрд гривен налогов (примерно $1,1 млрд).

Когда проходило голосование, более 500 предпринимателей устроили пикет у здания Рады. Они требовали снизить фискальное давление на налогоплательщиков, обновить и упростить трудовое законодательство и урегулировать вопрос рыночного надзора.