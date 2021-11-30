СПбМТСБ планирует запустить торги поставочным фьючерсом на газ для внутреннего рынка

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) планирует совместно со структурами "Газпрома" запустить торги поставочным фьючерсом на газ на второй и третий месяцы для внутреннего рынка России. Об этом сообщил журналистам глава биржи Алексей Рыбников.

"Идет речь исключительно о поставочном фьючерсе для внутреннего рынка, концепция была представлена участникам рынка некоторое время назад, согласовано со всеми основными участниками, производителями, покупателями. Сейчас идет работа по согласованию технических деталей, которые нужны для того, чтобы весь этот механизм запустить в фактическую реализацию", - сказал он.

Рыбников отметил, что создание этого механизма уже согласовано с "Газпромом". По его словам, изначально запуск планировался на конец этого года, однако теперь речь идет о более поздних сроках. Точная дата зависит от скорости согласования технических деталей со стороны участников рынка, добавил глава биржи.

"В 2021 году были завершены подготовительные мероприятия для запуска поставочных фьючерсов на газа на второй и третий месяц (разработана технологическая схема торговли, схема риск-менеджмента, схема формирования товарных лимитов продавцов и покупателей, дорабатывается СЭТ)", - говорится в его презентации.

В настоящее время в России только "Газпром" имеет право экспортировать трубопроводный газ.