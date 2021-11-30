Модель развития КБР предусматривает создание порядка 60 тыс. рабочих мест до 2030 года

НАЛЬЧИК, 30 ноября. /ТАСС/. Модель экономического развития Кабардино-Балкарской Республики (КБР) предусматривает создание порядка 60 тыс. рабочих мест до 2030 года. Об этом глава региона Казбек Коков сказал в ходе пресс-конференции во вторник.

"Модель, если брать Кабардино-Балкарию, предусматривает создание до 2030 года порядка 60 тыс. новых рабочих мест. Не только в социальной сфере, но и в реальном секторе экономики. Под это мы обозначили инвестиционные проекты, как с участием государства, так и бизнеса, которые мы реализуем до 2030 года. По годам все расписано, скептики говорят, что это на бумаге, но нет, это не только на бумаге", - сказал он.

Глава КБР подчеркнул, что формирование модели подразумевает изучение одного из самых болезненных вопросов на Северном Кавказе - занятости населения, рынка труда. "Это модель предусматривает. Население на Северном Кавказе активно растет, и проблема будет только актуализироваться в дальнейшем", - сказал он.

Коков также добавил, что в республике ведется строительство ГЭС, развивается интенсивное садоводство и туризм. "В туристической отрасли - если раньше было 1,5 млрд руб., в 2021 году туристическая отрасль дала [республике] 6 млрд руб. Перечень инвестпроектов, который заложен в модель, предусматривает и государственную поддержку, бюджетные средства для того, чтобы это реализовывалось", - сказал он.

О моделях

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию округа заявил, что модели экономического развития, разработанные Минэкономразвития для регионов Северного Кавказа, должны служить основой для принятия управленческих решений, формирования планов и программ. Они также должны помочь регионам определить, как из текущей ситуации выйти к целевым значениям на горизонте 2030 года, отметил Мишустин. Модели включают оценку демографической ситуации, потребности в рабочих местах, в том числе "и в рамках легализации теневых секторов", указал глава кабмина РФ.

Мишустин добавил, что в них содержится анализ отраслевой специализации Северо-Кавказского федерального округа в целом. По каждому региону определены пять ключевых вопросов и столько же - прорывных проектов. Мишустин отметил, что всего разработано 35 проектов, направленных на развитие отраслей: туризм, сельское хозяйство, промышленность и жилищное строительство.

В июле Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. Как пояснял глава МЭР Максим Решетников, "по сути, это дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста".