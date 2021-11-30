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Правительство предложило уточнить порядок индексации назначенных судом выплат

Предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда и до дня его исполнения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство во вторник внесло в Госдуму законопроект о применении официальной статистики о потребительских ценах при индексации присужденных выплат, если иное не установлено законом. Текст размещен в думской электронной базе.

Согласно пояснительным материалам, "если иное не предусмотрено федеральным законом или договором, для индексации используется официальная статистическая информация об индексе потребительских цен (тарифов) на товары и услуги в Российской Федерации, размещаемая на официальном сайте" Росстата. "Таким образом, в федеральном законе или договоре с учетом специфики общественных отношений могут быть установлены иные критерии индексации, а также исключения из общего правила об индексации", - уточняют разработчики.

Кроме этого, поскольку индексация присужденных судом денежных сумм выступает в качестве механизма возмещения потерь взыскателя от длительного неисполнения судебного решения, законопроектом предлагается производить индексацию со дня вынесения решения суда и до дня его исполнения.

При этом индексация присужденных судом денежных сумм не производится в период с момента вступления в законную силу судебного акта о взыскании бюджетных средств, а также средств автономных учреждений и до истечения срока его исполнения, установленного бюджетным законодательством РФ.

Законопроект был подготовлен в целях исполнения постановления Конституционного суда РФ, который признал не соответствующей основному закону статью Арбитражного процессуального кодекса РФ об индексации в связи с отсутствием критериев, по которыми она должна осуществляться.

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