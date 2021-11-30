Урожай масличных культур в объеме более 2 млн тонн собрали в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 ноября. /ТАСС/. Урожай масличных культур в текущем году в Ростовской области превысил 2 млн тонн, что значительно выше результатов прошлых лет. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на заседании оперативного штаба во вторник.

"Урожай [масличных культур] в этом году беспрецедентный. Никогда Ростовская область не собирала больше 2 млн тонн масличных культур. Мы в этом году собрали", - сказал глава региона.

Он напомнил, что предыдущим рекордным для АПК региона был 2017 год. В этом году аграрии Ростовской области собрали еще больший урожай.

В Минсельхозпроде Ростовской области ТАСС уточнили, что в текущем году собрано 2 млн 5 тыс. тонн масличных культур. В прошлом году валовый сбор составил 1 млн 425 тыс. тонн.

В августе Голубев сообщал, что сельхозтоваропроизводители региона собрали самый большой урожай ранних зерновых в России, намолотив 12 млн 685 тыс. тонн. Средняя урожайность составила 37,9 центнера с гектара, что почти на три центнера выше, чем в прошлом году.