На Кубани предлагают предоставлять субсидии научным сельхозучреждениям наравне с аграриями

КРАСНОДАР, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края предлагают внести корректировки в федеральное законодательство для возможности предоставления субсидий наравне с производителями сельскохозяйственной продукции и научным, а также образовательным учреждениям отрасли для повышения эффективности научных исследований в аграрной сфере. Об этом журналистам сообщил председатель краевого Заксобрания Юрий Бурлачко.

"Сейчас подготовку кадров для отечественного АПК в России осуществляют 54 подведомственных федеральному Минсельхозу вуза. Работают они в 50 субъектах РФ. И в высококвалифицированных специалистах заинтересован не только Краснодарский край. Законодатели должны всячески поддерживать аграрный сектор, в том числе и проведение в нем эффективной кадровой политики", - приводит пресс-служба краевого Заксобрания слова Бурлачко по итогам заседания Совета законодателей Краснодарского края.

Заместитель руководителя Законодательного Собрания, председатель аграрного комитета Александр Трубилин пояснил, что сейчас нормы Бюджетного кодекса имеют разночтения с федеральным законом о развитии сельского хозяйства, из-за которых сельхозпроизводители могут получать субсидии на компенсацию затрат, а научные и образовательные учреждения аграрного сектора не могут. При этом, по его словам, опытно-производственные и учебно-опытные хозяйства при отраслевых ВУЗах, например, также приобретают семена и посадочный материал. Данная мера позволила бы таким учреждениям повысить эффектность проведения научных исследований и качество подготовки специалистов для аграрной сферы.

Кроме того, были рассмотрены инициативы создания механизмов стимулирования интереса сельхозпроизводителей арендовать земельные участки, занятые лесополосами, увеличения для самозанятых граждан размера займа микрофинансовыми организациями на предпринимательские цели с 500 тыс. до одного млн рублей и другие. Уточняется, что инициативы комитетов на заседании Совета законодателей региона одобрены для внесения в Госдуму и на рассмотрение на Совете законодателей РФ при Федеральном Собрании.