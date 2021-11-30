Москва представила туристический потенциал на международной выставке в Барселоне

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Москва представила стенд, где рассказано о туристическом потенциале города, на международной выставке делового туризма IBTM World в Барселоне. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Москва принимает участие в международной выставке делового туризма IBTM World. Она проходит с 30 ноября по 2 декабря в Барселоне (Испания). На выставке столица представила собственный стенд с уникальным дизайном, мультимедийным контентом, зонами презентаций и переговоров для участников отрасли. IBTM World является ключевым международным форумом индустрии встреч, участие в котором позволит представить деловой и туристический потенциал Москвы организаторам конгрессно-выставочных и событийных мероприятий со всего мира", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что представить потенциал города приехали 12 московских компаний, обеспечивающих проведение и прием международных конгрессов, конференций, семинаров и выставок.

"Еще более 20 компаний MICE-индустрии были представлены на стенде города в цифровом формате (на тач-панелях) в рамках виртуальной биржи деловых контактов. Это позволяет гостям стенда ознакомиться с предложениями индустрии встреч Москвы и сформировать свой контакт-лист потенциальных партнеров", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что MICE-туризм является важным направлением развития туристической отрасли города. С его помощью Москва привлекает не только бизнес: около 40% деловых туристов впоследствии возвращаются с семьей или друзьями в город, где они принимали участие в том или ином деловом мероприятии.