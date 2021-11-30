Более 20 тыс. получателей "дальневосточного гектара" подали декларацию о его использовании

ТАСС, 30 ноября. Более 20 тыс. вошедших в программу "дальневосточный гектар" подали декларацию об использовании участков. Об этом сообщили журналистам в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).

"Декларация об использовании участка демонстрирует нам деятельность, которая уже ведется на земле. То есть сегодня можно говорить о том, что более 20 тыс. получателей "дальневосточных гектаров", которые пользуются участками более трех лет, заявили об использовании своих участков в соответствии с требованиями закона", - приводятся в сообщении слова первого заместителя генерального директора по социальному развитию КРДВ Эльвиры Нургалиевой.

Согласно декларациям, 38% получателей "дальневосточных гектаров" используют свои участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Наибольшей популярностью оно пользуется в Амурской области, Хабаровском и Приморском краях. 29% получателей используют его для сельскохозяйственной деятельности, среди регионов это преимущественно Республика Саха (Якутия), Еврейская автономная и Амурская области. 10%, среди которых большинство представляют Чукотский автономный округ и Магаданскую область, используют "дальневосточный гектар" для предпринимательства, 7% - для развития туризма, среди которых преимущественно участники программы в Якутии и Магаданской области. Остальные 16% из вошедших в программу занимаются прочими видами деятельности - научной, экологической, образовательной, которую реализуют чаще в Сахалинской области, Камчатском и Хабаровском краях.

Декларацию об использовании участка необходимо подать в течение трех месяцев после истечения трех лет со дня заключения договора на получение "дальневосточного гектара". Документ направляется в уполномоченный орган лично, на бумажном носителе, по почте или в виде электронного документа с помощью личного кабинета на сайте федеральной информационной системы "НаДальнийВосток.РФ", через МФЦ или Росреестр. По завершению пятилетнего срока пользования "дальневосточным гектаром" гражданин может безвозмездно получить землю в собственность или длительную аренду.

В рамках программа "Дальневосточный гектар" земля предоставляется бесплатно, а заявление можно подать через интернет. Заявитель сам выбирает вид деятельности на участке, а также размер и расположение участка.