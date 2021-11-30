Создатель криптовалюты Ethereum вошел в виртуальный зал славы Forbes

ТАСС, 30 ноября. Журнал Forbes опубликовал виртуальный зал славы номинации "30 under 30", в который вошел, в частности, создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин. Об этом сообщается во вторник на сайте журнала.

"Изобретатель блокчейна и криптовалюты Ethereum появился в списке "30 under 30" в возрасте 23 лет, когда рыночная стоимость Ethereum составляла около $30 млрд, а его [Бутерина] состояние - около $400 млн", - говорится в материале. Отмечается, что с тех пор цена криптовалюты Ethereum резко возросла: она составила $500 млрд. Личное состояние Бутерина оценивается в $1,4 млрд.

В виртуальный зал славы "30 under 30" Forbes попали 30 наиболее влиятельных победителей в данной номинации за десять лет ее существования. Помимо Бутерина, в список вошли певицы Рианна и Майли Сайрус, сооснователь аудиосервиса Spotify Дэниэл Эк и сооснователь облачного сервиса Dropbox Дрю Хьюстон.

Бутерин, которому сейчас 27 лет, родился в Коломне, впоследствии с семьей переехал в Канаду. В начале мая текущего года журнал Forbes назвал его самым молодым криптовалютным миллиардером в мире. Но 19 мая, по информации журнала, из-за обвала рынка криптовалюты он потерял этот статус.