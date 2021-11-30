Миллер и Бибилов обсудили условия купли-продажи акций и работы "Газпром - Южная Осетия"

ЦХИНВАЛ, 30 ноября. /ТАСС/. Условия купли-продажи акций и работы "Газпром - Южная Осетия", а также вопросы газификации районов Южной Осетии обсудили во вторник в ходе встречи в Санкт-Петербурге президент республики Анатолий Бибилов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.

"На встрече были рассмотрены ход и перспективы сотрудничества. В частности, были обсуждены вопросы реализации подписанного между правительствами Республики Южная Осетия и Российской Федерации соглашения "Об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Газпром - Южная Осетия" и газификации населенных пунктов Республики Южная Осетия", - сообщила пресс-служба президента Южной Осетии.

Соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Газпром - Южная Осетия" было подписано правительствами России и Южной Осетии в 2018 году. Согласно документу, правительство России выкупает долю Южной Осетии в совместном предприятии - 25% акций ОАО "Газпром - Южная Осетия" и обязуется оказывать содействие компании в реализации генеральной схемы газификации республики, а также обеспечит инвестиции в модернизацию ее газовой инфраструктуры в размере не менее 2 млрд рублей. Уполномоченными органами по реализации соглашения являются: от российской стороны - ПАО "Газпром", от югоосетинской - ГУП "Энергоресурс - Южная Осетия".

В тексте документа отмечается, что "Газпром" обеспечивает вложение инвестиций в модернизацию и реконструкцию газовой инфраструктуры компании "Газпром - Южная Осетия" на базе генеральной схемы газификации республики в размере не менее 2 млрд рублей в течение пяти лет со дня регистрации им права собственности. Кроме того, стороны в течение двух лет после подписания соглашения планируют разработать и согласовать методику, принцип и порядок расчета цены на газ, реализуемый жителям Южной Осетии.

О газификации республики

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее сообщил ТАСС, что "Газпром" приступит к фактическим работам по газификации районов республики в 2019 году. Сейчас в республике газифицирован только г. Цхинвал, и близлежащие населенные пункты.

Поступление российского газа в Южную Осетию стало возможным благодаря строительству в 2009 году газопровода Дзуарикау - Цхинвал, который является самым высокогорным в мире и начинается в российском селе Дзуарикау, далее проходит через Кавказский хребет до Цхинвала. С введением газопровода в 2009 году было создано совместное российско-югоосетинское предприятие ОАО "Газпром - Южная Осетия", где доля "Газпрома" составила 75% плюс одна акция, а Южной Осетии - 25% минус одна акция. По данным пресс-службы президента Южной Осетии, схема генеральной газификации республики была утверждена в 2015 году, она предусматривает газификацию порядка 200 населенных пунктов, строительство более 520 км межпоселковых и более 370 км внутрипоселковых газопроводов.