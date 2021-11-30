Часть отелей российской Cosmos Hotel Group присоединятся к линейке Radisson Individuals

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Российская управляющая гостиничная компания Cosmos Hotel Group (входит в состав АФК "Система") и международный гостиничный оператор Radisson Hotel Group подписали соглашение, по которому семь отелей Cosmos Hotel Group присоединятся к линейке Radisson Individuals, но сохранят при этом собственный бренд, сообщили во вторник в Radisson Hotel Group.

"Вместе с Radisson Hotel Group мы выпускаем уникальный для российского рынка продукт: с одной стороны, это развитие отечественного гостиничного бренда, с другой - поддержка со стороны крупного международного игрока. Наши отели, входящие в периметр соглашения, продолжат работать под брендом Cosmos Hotels в аффилиации с брендом Radisson Individuals. При этом за счет крупнейшей на рынке программы лояльности Radisson Rewards мы получим новый канал продаж и доступ к клиентской базе Radisson Hotel Group по всему миру", - приводятся в сообщении слова президента Cosmos Hotel Group Александра Швейна.

В будущем количество отелей Cosmos Hotels, которые войдут в линейку Radisson Individuals, может увеличиться. Концепция этого бренда предлагает независимым отелям, местным и региональным сетям возможность стать частью Radisson Hotel Group, сохраняя при этом свою уникальность.

Подписание соглашения расширяет портфолио Radisson Hotel Group в России до 47 действующих и готовящихся к открытию отелей с 12,2 тыс. номеров. В портфель Cosmos Hotel Group входят свыше 20 отелей в 15 городах России и других стран, включая объекты под международными брендами (Holiday Inn Express, Hilton Garden Inn), принадлежащие АФК "Система", и пять отелей сторонних владельцев, номерной фонд в управлении - 7 тыс. номеров.