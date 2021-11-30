Reuters: Shell планирует вернуться в Ливию с новыми проектами

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Компания Royal Dutch Shell рассматривает возможность возвращения в Ливию для разработки новых нефтяных и газовых месторождений, а также проекта по солнечной энергетике. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

"Shell готовится к возвращению [в Ливию] в качестве крупного игрока", - приводит агентство слова источника. По его данным, цель компании - поиск новых нефтегазовых месторождений. Подробностей об объемах планируемых инвестиций или масштабах проектов, которые разрабатываются компанией для реализации в Ливии, источник не приводит. Reuters отмечает, что совет директоров Shell может одобрить план по возвращению в североафриканскую страну в течение нескольких месяцев.

По данным агентства, компания обсуждала условия своего возвращения с ливийской государственной Национальной нефтяной корпорацией (NOC). Она будет вести разведку новых месторождений нефти и газа в нескольких блоках в наземных бассейнах Сирт и Гадамес, а также в морском бассейне Киренаика. Также Shell предложила возобновить добычу углеводородов в ранее использовавшихся месторождениях, таких как NC-174 в бассейне Марзук, и найти новые, в том числе в блоке Айн-Джарби.

Кроме того, компания планирует начать разработку проекта по использованию солнечной энергии к югу от бассейна Сирт. Этот план является частью стратегии Shell по сокращению добычи нефти на 2% в год к 2030 году и увеличению инвестиций в возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные технологии к 2025 году.

В планы британско-нидерландской нефтегазовой компании входит помощь Ливии в улавливании газа, который добывается вместе с нефтью, но в настоящее время выбрасывается в воздух или сжигается. Shell также намерена развивать терминалы для хранения нефти в средиземноморских портах Эс-Сидр и Рас-Лануф.

Компания Shell покинула Ливию в 2012 году на фоне беспорядков, которые начались после свержения ливийского руководителя Муаммара Каддафи в 2011 году.